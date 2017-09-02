Упавший на рельсы в петербургском метро мужчина погиб



Мужчина погиб при падении на пути на Кировско-Выборгской линии метро в Санкт-Петербурге; движение поездов на линии, прерванное из-за инцидента с пассажиром, восстановлено, сообщили РИА Новости в Петербургском метрополитене.

Ранее сообщалось, что в 17.30 было остановлено движение от станции " Площадь Ленина" до станции " Проспект Ветеранов" из-за падения на пути человека, движение поездов осуществлялось от станции " Девяткино" до станции " Площадь Ленина".



" К сожалению, мужчина погиб" , — сказали в метрополитене.



Движение на 1-й линии было восстановлено в 17.53 мск.