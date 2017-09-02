В центре Петербурга экстренно сел вертолет с туристами

Экстренную посадку совершил в центре Петербурга частный вертолет с туристами, передает РБК со ссылкой на местные СМИ. По их данным, во время прогулочного полета от Петропавловской крепости вдоль Невы у Ми-8 задымился двигатель. В связи с этим пилот вынужден был срочно посадить вертолет. Никто не пострадал. Сколько человек находились на борту, не уточняется.

Вертолет принадлежал компании «Балтийские авиалинии». После инцидента он смог добраться до площадки на Петропавловской крепости. В «Балтийских авиалиниях» изданию заявили, что с аппаратом все в порядке. При этом на звонок потенциального клиента сообщили, что полеты по данному маршруту временно отменены. Там добавили, что на следующий день экскурсии тоже не состоятся.