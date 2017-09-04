Задержан протаранивший кинотеатр в Екатеринбурге водитель



Следственный комитет по Свердловской области отчитался о задержании водителя, который въехал в фойе крупнейшего в Екатеринбурге кинотеатра «Космос» на улице Дзержинского. «Установлен и задержан подозреваемый — 39-летний житель города Ирбита. По предварительным данным, мужчина состоит на учете у психиатра. В связи с тем, что у него имеются обширные ожоги, он доставлен в больницу. Впоследствии — при наличии возможности — с участием подозреваемого планируется провести необходимый комплекс следственных действий», — говорится в сообщении на сайте СК по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога).





Напомним, рано утром в понедельник автомобиль «УАЗ» въехал в фой е кинотеатра «Космос». После этого произошло возгорание на площади 30 кв. метров. Никто кроме самого водителя не пострадал. Огонь удалось быстро потушить.



Сейчас на месте инцидента работает усиленная областная следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются свидетели. Координацию осуществляет замруководителя СК по Свердловской области Алексей Колбасин. В СК просят граждан, имеющих информацию о преступлении, обращаться в МВД и СК.

Отметим, что в крупнейшем в Екатеринбурге киноконцертном зале «Космос» накануне прошло открытие второго Уральского фестиваля российского кино. Показы должны были идти вплоть до 8 сентября. Работает ли сейчас кинотеатр, не сообщается.