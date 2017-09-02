В центре Волгограда в креативном пространстве «Лофт1890» произошел взрыв

Очевидцы услышали взрыв в креативном пространстве «Лофт1890» в Волгограде вечером 2 сентября.



Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», в одном из помещений креативного пространства, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. На место происшествия уже прибыли экстренные службы города. Информация о возможных пострадавших уточняется.

На место происшествия уже прибыли экстренные службы города. Информация о возможных пострадавших уточняется. По предварительным данным, серьезных повреждений самого здания постройки времен Царицына нет.