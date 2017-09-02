Жителей Мадрида просят не покидать дома из-за токсичного дыма, сообщили СМИ

Более 34,5 тысячи жителей юга испанского автономного сообщества Мадрид получили предупреждение не покидать свои дома из-за распространения облака токсичного дыма, сообщает издание Pais.



Причиной образования облака стало возгорание на производственном складе в муниципалитете Фуэнлабрада, в результате которого один человек пострадал. Сообщается, что на складе горят 40 тонн магния и алюминия.



По данным издания, предупреждение касается жителей трех муниципалитетов города: Уманес, Гриньон и Моралеха-де-Энмедио.



Пожарные окружили здание и пытаются потушить пожар. По их словам, через несколько часов предупреждение может быть отменено.



ℹ️ #Fuenlabrada #Madrid112 envía aviso masivo a ciudadanos de #Humanes, #Moraleja y #Griñón para que permanezcan en sus viviendas pic.twitter.com/mw1ujBJ3TI



— 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 2 сентября 2017 г.