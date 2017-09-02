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Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли в притоне
12-летнюю школьницу, которая 30 августа ушла из социального приюта для детей и подростков в Калининграде в неизвестном направлении, обнаружили живой и здоровой в городе Черняховске, который находится в 80 километрах от областного центра.
По сообщению полиции, девочка находилась " в притоне для употребления алкогольных напитков". К ее розыску были привлечены сотни волонтеров и полицейских всего региона.
— Она заявила, что уйти из приюта решила самостоятельно, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. — В этом же притоне находилась ее пьяная мать, лишенная родительских прав, вместе со своим сожителем.
По предварительным данным, никаких противоправных действий по отношению к девочке совершено не было. В понедельник она вернется к занятиям в школе. Проверка по факту ее ухода из приюта продолжается. Кроме того, правоохранительные органы намерены привлечь к ответственности организатора притона.
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