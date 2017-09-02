Пропавшую 12-летнюю школьницу нашли в притоне

12-летнюю школьницу, которая 30 августа ушла из социального приюта для детей и подростков в Калининграде в неизвестном направлении, обнаружили живой и здоровой в городе Черняховске, который находится в 80 километрах от областного центра.

По сообщению полиции, девочка находилась " в притоне для употребления алкогольных напитков". К ее розыску были привлечены сотни волонтеров и полицейских всего региона.

— Она заявила, что уйти из приюта решила самостоятельно, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области. — В этом же притоне находилась ее пьяная мать, лишенная родительских прав, вместе со своим сожителем.