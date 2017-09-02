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МЧС России призвало туристов воздержаться от поездок в Приэльбрусье
МЧС России призвало туристов отложить поездки в Приэльбрусье из-за последствий, вызванных сходом селевого потока.
Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время в регионе проводятся поисково-спасательные работы.
Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии за два дня из заблокированного селевым потоком района эвакуировали 279 человек.
1 сентября МЧС выпустило предупреждение о ливнях с градом, шквалистом ветре и возможном сходе новых селей в Кабардино-Балкарии в ближайшие сутки.
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