МЧС России призвало туристов воздержаться от поездок в Приэльбрусье

МЧС России призвало туристов отложить поездки в Приэльбрусье из-за последствий, вызванных сходом селевого потока.

Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время в регионе проводятся поисково-спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии за два дня из заблокированного селевым потоком района эвакуировали 279 человек.

1 сентября МЧС выпустило предупреждение о ливнях с градом, шквалистом ветре и возможном сходе новых селей в Кабардино-Балкарии в ближайшие сутки.