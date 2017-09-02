Главные события у вас в почте
Самопожертвование пилота спасло зрителей в Балашихе
Как сообщает Telegram-канал Mash, пилот самолета Ан-2 выполнял фигуру высшего пилотажа в неположенном месте — непосредственно над зрителями. Лишь самопожертвование пилота спасло жизни десятков людей.
По данным паблика, один из погибших пилотов — Борис Тылевич. До 30 лет он был специалистом в сфере IT-технологий, затем стал летчиком.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, самолет упал в поле, жертв и разрушений на земле нет, не пострадали и зрители авиашоу.
Авиашоу в Балашихе проводилось на аэродроме Черное ДОСААФ.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Федеральное агентство новостей
-
Вечерняя Москва
-
ТК «Звезда»