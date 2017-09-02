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В Иркутской области Роспотребнадзор начал проверку после госпитализации 20 кадетов
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области начало расследование в связи с 20 случаями гастроэнтерита в кадетском корпусе.
Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что 12 из 20 заболевших госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу.
Тяжесть состояния госпитализированных определяется лёгкой и средней степенью.
В местном управлении Роспотребнадзора заявили о проведении комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий.
Ранее сообщалось о том, что игроки детской команды по хоккею с мячом из Красноярска и двое сопровождающих их взрослых отравились во время пребывания в Кемеровской области.
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