В Иркутской области Роспотребнадзор начал проверку после госпитализации 20 кадетов

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области начало расследование в связи с 20 случаями гастроэнтерита в кадетском корпусе.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что 12 из 20 заболевших госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу.

Тяжесть состояния госпитализированных определяется лёгкой и средней степенью.

В местном управлении Роспотребнадзора заявили о проведении комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Ранее сообщалось о том, что игроки детской команды по хоккею с мячом из Красноярска и двое сопровождающих их взрослых отравились во время пребывания в Кемеровской области.