В партии яичного порошка нашли яд

Роспотребнадзор арестовал в Санкт-Петербурге оптовую партию французского яичного порошка в 203 килограмма. В порошке был обнаружен инсектицид фипронил.

«Продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом на ввоз. Проведенные научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора лабораторные исследования установили в яичном порошке превышение содержания фипронила и его производных», — говорится в сообщении ведомства. В розничную сеть порошок не попал.

Роспотребнадзор усилил контроль за оборотом такой продукции в связи с информацией об обнаружении в Европе яиц с фипронилом.

Были проверены также различные пекарские смеси, изготовленные с использованием яичного порошка из Европы. В них превышение содержания фипронила и его производных не обнаружили.

11 августа 2017 г. стало известно об обнаружении в 15 странах ЕС , а также в Словакии и Гонконге куриных яиц, зараженных фипронилом.

Фипронил —инсектоакарицидный препарат, который используют против вшей, блох, власоедов и клещей (иксодовые, хейлителлы, отодектосы), паразитирующих на животных. Он запрещен для применения на животноводческих фермах, продукция которых предназначена для употребления в пищу. Препарат в больших дозах или при частом попадании в организм может быть опасен для почек, печени и щитовидной железы человека. Он также способен вызывать тошноту, раздражение глаз и кожи.