Гендиректор «Курортов Северного Кавказа» найден мертвым

В Москве найден мертвым генеральный директор «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.



По словам собеседника издания, смерть бизнесмена носит ненасильственных характер. В компании «Курорты Северного Кавказа» подтвердили смерть предпринимателя.