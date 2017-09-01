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Гендиректор «Курортов Северного Кавказа» найден мертвым

Гендиректор «Курортов Северного Кавказа» найден мертвым
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В Москве найден мертвым генеральный директор «Курортов Северного Кавказа» Олег Горчев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника издания, смерть бизнесмена носит ненасильственных характер. В компании «Курорты Северного Кавказа» подтвердили смерть предпринимателя.
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