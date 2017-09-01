Вертолёты МЧС эвакуируют людей из зоны схода селя в Кабардино-Балкарии

В районе схода мощного селевого потока в Кабардино-Балкарской Республике проводится операция по эвакуации. Отрезанные стихией районы республики уже покинули на вертолётах 114 человек. В зоне бедствия оказались более 7 тыс. человек, в том числе порядка 130 иностранцев — граждан США, Китая, Германии, Франции, Великобритании и других стран. При этом в региональном МЧС отметили, что жизни и здоровью местных жителей и отдыхающих ничто не угрожает, а в регионе есть все необходимые запасы. В Эльбрусском и Баксанском районах КБР введён режим чрезвычайной ситуации.

Вертолёты МЧС проводят эвакуацию из зоны схода мощного селевого потока в Кабардино-Балкарской Республике. На момент выхода материала из зоны бедствия было вывезено 114 человек. Об этом ТАСС сообщил представитель главного управления регионального МЧС.

При этом в пресс-службе республиканского Министерства курортов и туризма сообщили, что оказавшимся на отрезанной селем территории ничто не угрожает. Проводится эвакуация согласно составляемым спискам желающих выехать.

«Для туристов и отдыхающих угроза жизни и здоровью отсутствует. МЧС России по КБР формирует списки туристов, желающих покинуть территорию отдыха. До Тырныауза они будут доставлены вертолётами, далее — автомобильным транспортом. Приоритет имеют те, у кого на руках горящие билеты», — отметили в Минтуризме.

В ведомстве подчеркнули, что в отрезанных районах сохраняются нормальные условия для жизни, однако при необходимости продукты будут дополнительно доставлены по воздуху.

«Несмотря на нарушение транспортного сообщения, связь с отдыхающими поддерживается в штатном режиме. Электроснабжение не нарушено. Запасов воды и продовольствия достаточно для нормального жизнеобеспечения», — сообщили в Минтуризма КБР.

В ночь на пятницу, около 02:50 мск, селевой поток сошёл с ущелья Адылсу и продолжил движение по Баксанскому ущелью. По данным на 15:00 в результате ЧП пострадало семь участков Федеральной автотрассы Прохладный—Азау. Сильный боковой размыв произошёл на 83—86 км дороги, а также было частично разрушено три участка трассы — на 61-м, 76-м и 89-м км.

В районе схода селевого потока ведутся поисково-спасательные работы, к которым привлечены 341 человек и 47 единиц техники, включая вертолёты Ми-8. Информация по числу пострадавших уточняется, однако в МЧС сообщили, что в районе села Эльбрус в реку Баксан упали три машины, в которых находились пять человек. Двое из них были вызволены, ещё троих ищут спасатели.

Сообщается, что на отрезанной от транспортного сообщения территории Приэльбрусья находятся 7750 местных жителей и туристов. Среди них на горных маршрутах и на отдыхе зарегистрированы 525 человек, включая 133 иностранцев и семерых детей.

Без газоснабжения остались почти 1,5 тысячи человек в шести сёлах: Терскол, Тегенекли, Эльбрус, Нейтрино, Байдаевка и Верхний Баксан.

С 1 сентября в Эльбрусском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии введён режим чрезвычайной сиуации.

По данным источника РИА Новости, в экстренных службах КБР среди заблокированных в горах туристов оказались граждане 14 иностранных государств: США, Китая, Германии, Франции, Великобритании, Индии, Польши, Украины, Южной Кореи, Словении, Египта, Болгарии, Малайзии и Молдавии.

В середине августа в городе Тырныауз Эльбрусского района КБР по пойме реки Герхожан-Су сошёл сель. Основной поток грязекаменных масс тогда прошёл по селевыводящему лотку, поэтому разрушений и пострадавших в результате схода селя не было. Тогда после схода потока во избежание подтопления Тырныауза сотрудники МЧС провели мероприятия по снижению уровня подъёма реки Баксан, а эксперты, обследовавшие территорию, не исключили вероятности нового селя.

По одной из версий, сход грязекаменного потока мог спровоцировать прорыв высокогорного озера, а также обильные дожди и паводки. В то же время, вероятность повторного схода селя в ближайшем будущем довольно невысока, сообщил ТАСС начальник центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики Евгений Богаченко.

При этом в центре «Фобос» причиной схода селевого потока назвали дожди, «схожие по силе и интенсивности с тропическими ливнями».

«Выпала месячная норма осадков, а местами перекрыта даже двухмесячная норма», — уточнили в центре, добавив, что «самое страшное осталось позади».

В свою очередь заместитель начальника Ситуационного центра Росгидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT назвал дожди вторичной причиной схода селей.

«Основное — это наличие разрыхлённого или мокрого неустойчивого грунта.

В августе в регионе стояла аномально жаркая погода, температура в горах повысилась, и ледники начали таять. И эта влага, с одной стороны, размягчала грунт, а с другой — под ледниками образовывались небольшие «озёра», — рассказал Цыганков.

Специалист назвал сход селевого потока результатом стечения обстоятельств, а также сделал благоприятный прогноз на погоду в Кабардино-Балкарии в ближайшие несколько дней.