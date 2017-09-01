Мажор о гонках на Porsche около МГУ: Заставлю извиниться каждого за клевету



Дрифтер Марсель заявил, что не он устраивал гонки по газонам около здания МГУ . Ранее в Сети появился ролик , на котором лихач на Porsche устроил гонки.

Как пояснил Марсель, это видео, которое появилось в Сети, он скачал и просто разместил.



По словам водителя, он заставит извиниться каждого, кто клевещет на него.



Ранее столичная полиция начала проверку по факту видеозаписи дрифта около МГУ.