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Мажор о гонках на Porsche около МГУ: Заставлю извиниться каждого за клевету
Дрифтер Марсель заявил, что не он устраивал гонки по газонам около здания МГУ. Ранее в Сети появился ролик, на котором лихач на Porsche устроил гонки.
Как пояснил Марсель, это видео, которое появилось в Сети, он скачал и просто разместил.
По словам водителя, он заставит извиниться каждого, кто клевещет на него.
Ранее столичная полиция начала проверку по факту видеозаписи дрифта около МГУ.
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