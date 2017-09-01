Далее:
Главное сейчас
РЕН ТВ

Мажор о гонках на Porsche около МГУ: Заставлю извиниться каждого за клевету

Дрифтер Марсель заявил, что не он устраивал гонки по газонам около здания МГУ. Ранее в Сети появился ролик, на котором лихач на Porsche устроил гонки.
Как пояснил Марсель, это видео, которое появилось в Сети, он скачал и просто разместил.
По словам водителя, он заставит извиниться каждого, кто клевещет на него.
Ранее столичная полиция начала проверку по факту видеозаписи дрифта около МГУ.
Происшествия Видео Главное
МГУ
Оставить комментарий

РЕН ТВ: последние новости