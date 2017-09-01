СБУ задержала бывшего директора Луганского патронного завода

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего директора Луганского патронного завода по обвинению в сотрудничестве с ополченцами Донбасса. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщается на сайте СБУ.

«Она (…) организовала на мощностях завода изготовление еще почти двух миллионов патронов различного калибра. Боеприпасы директор передала для нужд армии Новороссии», — отмечается в тексте. Женщина была задержана в городе Кременчуг Полтавской области.

Днем ранее в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что СБУ пытается запугать ополченцев и их родственников. В Луганске привели в пример бойца Народной милиции ЛНР Петра Петренко. Сотрудники СБУ сначала пытались давить на его родственников, живущих на подконтрольной Киеву территории, а затем начали угрожать ему самому.

Украинские силовики и ополченцы ведут обмен пленными, захваченными в ходе конфликта в регионе, и теми, кто был задержан вне районов боевых действий. При этом взаимное освобождение задержанных предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.