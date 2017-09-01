Экс-сенатор Джабраилов объяснил стрельбу в отеле Four Seasons

В центре Москвы за стрельбу в отеле был задержан бывший сенатор и бизнесмен Умар Джабраилов . Он рассказал, что стало причиной произошедшего.

В беседе с РБК Джабраилов признался, что открыл стрельбу в номере отеля Four Seasons, так как хотел выразить таким образом «свой бунтарский протест». Он добавил, что находился в состоянии аффекта из-за неких провокаций со стороны работников гостиницы.

Как пояснил Джабраилов, руководство отеля и служба безопасности «хотели его выжить оттуда». Он подчеркнул, что поддался на провокации, о чем теперь сожалеет. При этом бизнесмен не стал раскрывать причину разногласий, отметив лишь, что считает эту тему «гнусной».

Ранее экс-сенатор Умар Джабраилов объяснил стрельбу в гостинице «досадной оплошностью».