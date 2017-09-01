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В Екатеринбурге у детского сада произошла стрельба

В Екатеринбурге у детского сада произошла стрельба
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В пятницу, 1 сентября, неизвестный мужчина обстрелял из травматического оружия прохожих возле детского сада номер 547 в Екатеринбурге. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на улице Советская возле дома номер 41. В результате стрельбы пострадал один человек.
На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Также там работает полиция.
По данным агентства, задержать стрелка пока не удалось.
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