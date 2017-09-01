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Подвиг на 100 км/ч: байкер перекрыл Минское шоссе, чтобы спасти человека
В Москве на Минском шоссе мотоциклист спас жизнь молодому человеку, который хотел прыгнуть с моста.
Байкер двигался по дороге со скоростью примерно 100 км/ч, когда увидел, что на мосту с внешней стороны ограждения стоит молодой человек.
После этого мотоциклист развернулся через две полосы и подъехал к юноше. Он крикнул ему, чтобы тот слезал с моста.
«Стой, не делай этого! Слезай. Пойдем, я тебя прокачу. Садись на мотоцикл, поехали», — крикнул байкер.
После уговоров молодой человек все-таки залезает обратно на мост, а байкер быстро по полосе встречного движения заезжает на эстакаду и едет к нему. Как стало известно, у молодого человека умерла мать и он должен был ехать на ее похороны.
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