Подвиг на 100 км/ч: байкер перекрыл Минское шоссе, чтобы спасти человека

В Москве на Минском шоссе мотоциклист спас жизнь молодому человеку, который хотел прыгнуть с моста.

Байкер двигался по дороге со скоростью примерно 100 км/ч, когда увидел, что на мосту с внешней стороны ограждения стоит молодой человек.

После этого мотоциклист развернулся через две полосы и подъехал к юноше. Он крикнул ему, чтобы тот слезал с моста.

«Стой, не делай этого! Слезай. Пойдем, я тебя прокачу. Садись на мотоцикл, поехали», — крикнул байкер.

После уговоров молодой человек все-таки залезает обратно на мост, а байкер быстро по полосе встречного движения заезжает на эстакаду и едет к нему. Как стало известно, у молодого человека умерла мать и он должен был ехать на ее похороны.