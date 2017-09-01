Дошло до рукоприкладства: в «Пароходстве» рассказали подробности штурма китайцами парома на Байкале

Редакции сайта телеканала «Звезда» удалось связаться с представителем компании «Восточно-Сибирское речное пароходство», где прокомментировали инцидент со штурмом китайцами парома на Байкале.

Ранее сообщалось, что 300 китайцев взяли штурмом паром на Байкале и напали на экипаж. Инцидент произошел из-за большого наплыва туристов на остров Ольхон, когда там сломался один из трех паромов, обслуживающий переправу — « Семен Батагаев ».

По словам руководителя отдела рекламы и связей с общественностью ГК «Истлэнд» Дарьяи Фатиной, в этом году проблема неконтролируемого потока китайских туристов особенно обострилась. Осложняет ситуацию то, что переводчики некоторых групп очень плохо говорят по-русски и не могут объяснить туристам, что в очереди нужно стоять не только машинам, но и людям.

«В этом году, непонимание туристов дошло и до рукоприкладства. Группы китайских туристов брали штурмом паром, пострадал экипаж судна», — рассказала «Звезде» Фатина.

По ее словам, на Ольхоне существую ежегодные проблемы с очередями.