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Дошло до рукоприкладства: в «Пароходстве» рассказали подробности штурма китайцами парома на Байкале
Фото: Елена Семёнова / facebook
Редакции сайта телеканала «Звезда» удалось связаться с представителем компании «Восточно-Сибирское речное пароходство», где прокомментировали инцидент со штурмом китайцами парома на Байкале.
Ранее сообщалось, что 300 китайцев взяли штурмом паром на Байкале и напали на экипаж. Инцидент произошел из-за большого наплыва туристов на остров Ольхон, когда там сломался один из трех паромов, обслуживающий переправу — «Семен Батагаев».
По словам руководителя отдела рекламы и связей с общественностью ГК «Истлэнд» Дарьяи Фатиной, в этом году проблема неконтролируемого потока китайских туристов особенно обострилась. Осложняет ситуацию то, что переводчики некоторых групп очень плохо говорят по-русски и не могут объяснить туристам, что в очереди нужно стоять не только машинам, но и людям.
«В этом году, непонимание туристов дошло и до рукоприкладства. Группы китайских туристов брали штурмом паром, пострадал экипаж судна», — рассказала «Звезде» Фатина.
По ее словам, на Ольхоне существую ежегодные проблемы с очередями.
Ранее редакции сайта телеканала «Звезда» удалось связаться с капитаном парома «Ольхонские ворота» Сергеем Сизиковым, который был непосредственным участником тех событий и сразу после них уволился. Он рассказал, что на пароме неожиданно развилась нештатная ситуация и начался хаос. Также он отметил, что если бы ситация вышла из-под контроля, паром мог бы затонуть.
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