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Рабочие проложили дорогу через жилой дом
В Воскресенском районе Нижегородской области через жилой дом проложили дорогу, пока хозяева были на работе. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».
По словам хозяйки дома, на месте новой дороги раньше находилась пристройка с баней и кухней. В качестве доказательств она привела фотографии дома и свидетельство на право владения собственностью и землей. Как пояснила женщина, семья жила в доме не постоянно, они время от времени уезжали на заработки в Нижний Новгород.
Она отметила, что после недавнего возвращения жильцы обнаружили, что половины дома нет. Хозяйка добавила, что прокладка дороги с ними не обсуждалась. «Тут полная разруха, сейчас в этом доме невозможно находиться: рухнуло все. Они нарушили конструкцию, дом начал разрушаться, жить тут больше нельзя», — подчеркнула она.
Владельцы дома решили устроить забастовку до разрешения конфликта: они разбили палатки на новой дороге и не пропускают машины.
По предварительным данным, чиновники, которые подавали заявку на прокладку дороги, подготовили документацию по ошибочным координатам.
На сайте управления СК РФ по Нижегородской области отмечается, что следователи организовали проверку появившейся в СМИ информации о дороге, проходящей через жилой дом. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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