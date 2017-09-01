Рабочие проложили дорогу через жилой дом

В Воскресенском районе Нижегородской области через жилой дом проложили дорогу, пока хозяева были на работе. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати».

По словам хозяйки дома, на месте новой дороги раньше находилась пристройка с баней и кухней. В качестве доказательств она привела фотографии дома и свидетельство на право владения собственностью и землей. Как пояснила женщина, семья жила в доме не постоянно, они время от времени уезжали на заработки в Нижний Новгород.

Она отметила, что после недавнего возвращения жильцы обнаружили, что половины дома нет. Хозяйка добавила, что прокладка дороги с ними не обсуждалась. «Тут полная разруха, сейчас в этом доме невозможно находиться: рухнуло все. Они нарушили конструкцию, дом начал разрушаться, жить тут больше нельзя», — подчеркнула она.

Владельцы дома решили устроить забастовку до разрешения конфликта: они разбили палатки на новой дороге и не пропускают машины.

По предварительным данным, чиновники, которые подавали заявку на прокладку дороги, подготовили документацию по ошибочным координатам.