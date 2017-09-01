В Екатеринбурге избили корреспондента «Первого канала»

В Екатеринбурге на корреспондента «Первого канала» Алексея Иванова напали во время подготовки репортажа о выделенных полосах. Об этом сообщает e1.ru.

По данным портала, журналист заснял двигавшийся по выделенной полосе Mercedes, после чего машина остановилась, из нее вышли два человека и напали на репортера.

Как пояснили e1.ru в Следственном комитете (СК) РФ , журналист спросил у водителя и пассажира Mercedes, почему они ехали по выделенной, не предназначенной для легковых машин полосе, но «мужчинам не понравилось то, что их сняли».

Сейчас корреспондент находится в больнице. У него сломан нос.

Как отмечается на странице управления СК РФ по Свердловской области, по факту случившегося возбудили дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Также следователи отметили, что в инциденте «могут усматриваться» признаки преступления, предусмотренного статьей 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом).