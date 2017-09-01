Охотник перепутал рыбака с зайцем

В городе Березовский Кемеровской области охотник подстрелил пожилого рыбака. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МВД.

Сотрудники местной больницы, в которую попал пострадавший рыбак, сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители возбудили дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

У пенсионера зафиксировали дробовое ранение грудной клетки, передней брюшной стенки и лица. По его словам, он рыбачил на заросшем высокой травой берегу, когда внезапно услышал выстрел и почувствовал боль.

Стрелявшего 35-летнего мужчину уже задержали. Он рассказал полицейским, что охотился на противоположном берегу реки. Охотник подумал, что в траве шевелиться заяц и выстрелил по кустам из ружья.

Охотника также планируют привлечь к административной ответственности за нарушение правил охоты. По правилам, запрещено стрелять, полагаясь только на звук и не видя цели.