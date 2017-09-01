«Умывший» зеленкой пассажиров таксист принес извинения

Хабаровский таксист, заставивший не заплативших за поездку пассажиров «умыться» зеленкой , принес им свои извинения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Хотел бы перед ними и их родителями публично извиниться, потому что сейчас, по прошествии некоторого времени, осознаю свой поступок», — заявил мужчина.

26 августа на YouTube появилось видео, на котором таксисты из Хабаровска заставляют пассажирку умываться зеленкой. Рядом с героиней ролика стоят еще одна девушка, лицо которой уже испачкано раствором, и молодой человек с измазанными руками. Сообщалось, что таким способом водитель заставил их «расплатиться» за проезд, так как денег у них не было.

Позже в службе такси «Максим» заявили, что пассажиры совершили поездку по междугороднему маршруту стоимостью 2150 рублей и не расплатились. Затем глава Дальневосточной ассоциации перевозчиков Александр Шашков сообщил, что таксистов, которые участвовали в «наказании» пассажиров, уволили.

Управление МВД РФ по Хабаровскому краю начало доследственную проверку видео. Затем представители полиции рассказали, что таксист сам явился в полицию и написал объяснение. По его словам, он отвез двух девушек и парня из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в Вяземский, расположенный в двух часах езды от Хабаровска, за проезд ему не заплатили. Он отвез пассажиров обратно в Хабаровск и в качестве оплаты предложил умыться зеленкой, на что те согласились. К умыванию раствором он их якобы не принуждал.