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«Умывший» зеленкой пассажиров таксист принес извинения

Хабаровский таксист, заставивший не заплативших за поездку пассажиров «умыться» зеленкой, принес им свои извинения. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Хотел бы перед ними и их родителями публично извиниться, потому что сейчас, по прошествии некоторого времени, осознаю свой поступок», — заявил мужчина.
26 августа на YouTube появилось видео, на котором таксисты из Хабаровска заставляют пассажирку умываться зеленкой. Рядом с героиней ролика стоят еще одна девушка, лицо которой уже испачкано раствором, и молодой человек с измазанными руками. Сообщалось, что таким способом водитель заставил их «расплатиться» за проезд, так как денег у них не было.
Позже в службе такси «Максим» заявили, что пассажиры совершили поездку по междугороднему маршруту стоимостью 2150 рублей и не расплатились. Затем глава Дальневосточной ассоциации перевозчиков Александр Шашков сообщил, что таксистов, которые участвовали в «наказании» пассажиров, уволили.
Управление МВД РФ по Хабаровскому краю начало доследственную проверку видео. Затем представители полиции рассказали, что таксист сам явился в полицию и написал объяснение. По его словам, он отвез двух девушек и парня из поселка Гаровка в пригороде Хабаровска в Вяземский, расположенный в двух часах езды от Хабаровска, за проезд ему не заплатили. Он отвез пассажиров обратно в Хабаровск и в качестве оплаты предложил умыться зеленкой, на что те согласились. К умыванию раствором он их якобы не принуждал.
На прошлой неделе в Сети появился ролик, который демонстрирует как мужчина, похожий на хабаровского таксиста, сам мажет лицо таким же раствором.
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