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Полиция Лондона проводит эвакуацию на стадионе после выстрела из арбалета

В Лондоне эвакуируют спортивный стадион
Лондонская полиция эвакуирует болельщиков со стадиона Oval после того, как неизвестный произвёл запуск стрелы из лука или арбалета.
Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.
«На поле крикетного стадиона Oval произведён запуск стрелы с помощью лука или арбалета. Офицеры полиции сейчас на месте инцидента. Стадион находится в процессе контролируемой эвакуации. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что правоохранительные органы расследуют происшествие, в настоящий момент инцидент не связывают с террористической деятельностью. Полиция пока не производила каких-либо задержаний.
Ранее около 70 тысяч жителей Франкфурта-на-Майне были эвакуированы из-за обнаруженной авиабомбы.
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