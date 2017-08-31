RT на русском Полиция Лондона проводит эвакуацию на стадионе после выстрела из арбалета

Лондонская полиция эвакуирует болельщиков со стадиона Oval после того, как неизвестный произвёл запуск стрелы из лука или арбалета.



Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.



«На поле крикетного стадиона Oval произведён запуск стрелы с помощью лука или арбалета. Офицеры полиции сейчас на месте инцидента. Стадион находится в процессе контролируемой эвакуации. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в заявлении полиции.





Отмечается, что правоохранительные органы расследуют происшествие, в настоящий момент инцидент не связывают с террористической деятельностью. Полиция пока не производила каких-либо задержаний.

Ранее около 70 тысяч жителей Франкфурта-на-Майне были эвакуированы из-за обнаруженной авиабомбы.