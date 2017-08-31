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В Екатеринбурге избили журналиста Первого канала
В Екатеринбурге неизвестные избили корреспондента Первого канала Алексея Иванова во время съёмок сюжета. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на сообщение Следственного комитета.
«В машине было двое мужчин. Журналист поинтересовался у них, почему они едут по выделенной полосе. Но мужчинам не понравилось то, что их сняли и они (или кто-то один) избили Алексея Иванова», — заявил в ведомстве.
Иванов снимал сюжет о выделенных линиях в городе на улицах Малышева и Розы Люксембург. Инцидент произошёл 29 августа. В настоящий момент мужчина находится в больнице. Нападавшие сломали репортёру нос. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». В Екатеринбурге госавтоинспекция города судится с администрацией города из-за выделенных полос для общественного транспорта в центре.
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