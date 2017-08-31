В Екатеринбурге избили журналиста Первого канала



В Екатеринбурге неизвестные избили корреспондента Первого канала Алексея Иванова во время съёмок сюжета. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на сообщение Следственного комитета.

«В машине было двое мужчин. Журналист поинтересовался у них, почему они едут по выделенной полосе. Но мужчинам не понравилось то, что их сняли и они (или кто-то один) избили Алексея Иванова», — заявил в ведомстве.

