Родные раскрыли подробности болезни Рюминой



Родные погибшей от рака лёгких народной артистки РСФСР Людмилы Рюминой заявили, что болезнь «тотально поразила организм» певицы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

«Это было тотальное поражение организма», — заявили родственники Рюминой.



Основательница и руководитель Московского государственного ансамбля «Русь» скончалась 31 августа на 69-м году жизни. Врачи диагностировали у певицы рак летом 2016 года. Артистка наблюдалась в онкоцентре имени Блохина. В декабре 2016 года Рюмина перенесла операцию и вскоре вернулась на сцену. 6 августа состояние здоровья артистки резко ухудшилось, её госпитализировали в Боткинскую больницу, где она позднее и скончалась. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище 4 сентября.