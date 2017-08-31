В Москве дым от шашлыков в синагоге приняли за пожар

Причиной дыма над Хоральной синагогой Москвы стал семейный праздник с шашлыками по случаю обрезания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудников синагоги.

При этом ранее источник агентства «Интерфакс» сообщал о пожаре в здании синагоги.

"На самом деле, пожара в синагоге не было. Это просто здесь, в нашей синагоге, у людей торжество и они решили во дворе шашлык сделать. Торжество по случаю Брит-мила — обрезания", — сообщил представитель синагоги.

Агенство отмечает, что, согласно вероучению иудаизма, обрезание является символом договора между людьми и Богом.