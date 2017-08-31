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Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке терактов в Москве 1 сентября
Ранее стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты в местах скопления людей в Москве и Подмосковье 1 сентября.
Задержанные являются членами террористической организации «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.
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