ФСБ предотвратила теракты в Москве и Московской области на 1 сентября

Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября, сообщает в четверг ЦОС ФСБ РФ.

" ФСБ на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года" , — говорится в сообщении.

Первого сентября в РФ начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки.