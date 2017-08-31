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ФСБ предотвратила теракты в Москве и Московской области на 1 сентября
Фото: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября, сообщает в четверг ЦОС ФСБ РФ.
" ФСБ на территории города Москвы и Московской области выявлена и пресечена преступная деятельность двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, планировавших совершение террористических актов в местах массового нахождения людей 1 сентября этого года" , — говорится в сообщении.
Первого сентября в РФ начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки.
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