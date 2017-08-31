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Русский турист разбился насмерть, упав с балкона в Турции
Информацию о смерти 35-летнего мужчины сайту телеканала «Звезда» подтвердили в посольстве РФ в Турции.
По подтвержденным данным известно, что мужчина решил выйти на балкон и подышать свежим воздухом, однако не удержал равновесие и свалился на землю. От полученных травм мужчина скончался.
Ранее сообщалось о том, что в Турции водитель автомобиля насмерть сбил 6-летнего русского ребенка на пешеходном переходе.
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