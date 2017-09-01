Главные события у вас в почте
Беспредел во Внукове: таксист сбил инспектора ДПС и сломал шлагбаум
В сети появилось видео беспрецедентного поведения таксиста на дороге.
На видео представлена нарезка из эпизодов правонарушений водителя московского такси.
На кадрах машина переезжает через разделительное ограждение, затем сбивает инспектора ДПС и продолжает движение с ним на капоте. На кадрах следующего эпизода видно, как автомобиль таранит шлагбаум и проезжает дальше.
Предположительно, все это происходит в районе Внуково, сообщает Telegram-канал Mash.
Оставить комментарий