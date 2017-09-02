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«Победу» оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
Фото: Karl-Josef Hildenbrand dpa / Globallookpress
20 тысяч рублей будет вынуждена выплатить авиакомпания «Победа» за требование оплатить провоз портфеля к одному из своих пассажиров. Об этом сообщили на сайте московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
При посадке на рейс Чебоксары — Москва в марте 2017 года сотрудник авиакомпании ООО Авиакомпания Победа в нарушение федеральных авиационных правил, потребовал от пассажира заплатить за провоз портфеля на борту воздушного судна две тысячи рублей, — сказано в сообщении ведомства. Надзорное ведомство оштрафовало компанию по административному делу, признав ее виновной в административном правонарушении.
30 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отмене обязательного бесплатного провоза багажа. Акт вступает в силу в конце сентября — с этого момента авиакомпании не будут обязаны предоставлять пассажирам, которые приобрели невозвратные авиабилеты, бесплатное место багажа минимальной массой в 10 кг.
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