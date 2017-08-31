Опубликован список пострадавших при ДТП в Петербурге

Опубликован список пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов на тротуаре Невского проспекта в Санкт-Петербурге.



По данным ФАН, в результате ДТП пострадали Сергей П. — 21 год, Анна С. — 18 лет, Мирза Н. — 40 лет, Максим С. — 20 лет.



Отмечается, что пострадавшие были доставлены в Мариинскую больницу. Врачи оценивают их состояние как тяжёлое.





Ранее стало известно , что около 01:20 на Невском проспекте водитель, управляя автомобилем Ford Mondeo, по неустановленным причинам выехал на тротуар и совершил наезд на четырёх пешеходов.

URA.RU передавало, что в Челябинске маршрутка столкнулась с легковым автомобилем и врезалась в бетонное ограждение. В результате пострадали около 11 человек.