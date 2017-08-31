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В московском бизнес-центре произошла стрельба
В четверг, 31 августа, в одном из бизнес-центров Москвы, расположенном в районе Перово, произошла перестрелка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Источники канала заявили, что конфликт произошел утром в здании, расположенном в 1-м проезде Перова Поля.
Информацию об инциденте сейчас проверяют правоохранители. По их мнению, вызов мог быть ложным.
При стрельбе, по словам собеседников телеканала, могли пострадать несколько человек. Однако врачам не поступало сообщений о раненых, отмечает РЕН ТВ.
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