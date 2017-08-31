В московском бизнес-центре произошла стрельба

В четверг, 31 августа, в одном из бизнес-центров Москвы, расположенном в районе Перово, произошла перестрелка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Источники канала заявили, что конфликт произошел утром в здании, расположенном в 1-м проезде Перова Поля.

Информацию об инциденте сейчас проверяют правоохранители. По их мнению, вызов мог быть ложным.