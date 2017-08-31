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Сына актера из "Интернов" назвали помощником главы ГСУ СК
В ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале» показали интервью Корнея Макарова, фигуранта дела о гибели петербуржца Станислава Думкина. Сотрудники программы в титре «приписали» Макарову должность «старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Москве».
Дело в том, что перед рассказом Макарова было показано интервью сотрудника СК и, скорее всего, должность случайно продублировали. Однако некоторые СМИ увидели в этом намек на «связи» молодого человека со Следственным Комитетом.
Тринадцатого августа молодые люди, которые, предположительно, были пьяны, напали на петербуржца в парке Горького. СМИ писали, что 23-летний Корней Макаров ударил 25-летнего Станислава Думкина по голове. Молодого человека госпитализировали, но он умер в больнице через неделю от полученных травм. Сообщалось, что на Думкина напали, так как он был «одет не по понятиям». По другой версии, причиной стал его отказ «выпить» с нападавшим.
По факту случившегося возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть). Макарова задержали 29 августа. Тридцатого августа Хамовнический районный суд Москвы арестовал его на 1,5 месяца.
Макаров рассказал в интервью «Пусть говорят», что его удар был «инстинктом» и «простой отмашкой», так как Думкин якобы сам хотел напасть на него.
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