Дело в том, что перед рассказом Макарова было показано интервью сотрудника СК и, скорее всего, должность случайно продублировали. Однако некоторые СМИ увидели в этом намек на «связи» молодого человека со Следственным Комитетом.





Тринадцатого августа молодые люди, которые, предположительно, были пьяны, напали на петербуржца в парке Горького. СМИ писали, что 23-летний Корней Макаров ударил 25-летнего Станислава Думкина по голове. Молодого человека госпитализировали, но он умер в больнице через неделю от полученных травм. Сообщалось, что на Думкина напали, так как он был «одет не по понятиям». По другой версии, причиной стал его отказ «выпить» с нападавшим.



По факту случившегося возбудили дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть). Макарова задержали 29 августа. Тридцатого августа Хамовнический районный суд Москвы арестовал его на 1,5 месяца.