Джабраилов объяснил стрельбу в отеле Москвы

Бизнесмен Умар Джабраилов заявил, что стрельба в московском отеле, ставшая причиной его задержания, была «досадной оплошностью». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники.

По словам бизнесмена, он отдыхал в своем номере и решил проверить пистолет, которым за несколько лет ни разу не воспользовался. Так как никакого опыта обращения с оружием у него не было, он несколько раз случайно выстрелил вверх, утверждает Джабраилов.

Правоохранители изъяли с места происшествия гильзы, пули и цельные патроны, оставшиеся в магазине пистолета Ярыгина. Их отправили на экспертизу, чтобы установить, использовал ли Джабраилов боеприпасы, входящие в комплект наградного оружия, или какие-то другие. Штатные патроны выдаются награждаемому вместе с пистолетом и их количество, марка и серийные номера заносятся в специальную накладную, которую владелец обязан хранить. Если владелец наградного пистолета использовал иные боеприпасы, ему может грозить ответственность за их незаконный оборот (статья 222 УК РФ).

По данным «Коммерсант», Джабраилов уже прошел экспертизу, которая должна установить, находился ли он в момент стрельбы в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Пока ее результаты неизвестны. По версии полиции, бизнесмен выглядел не совсем адекватным, кроме того, в его номере нашли подозрительный белый порошок.

В ночь на 30 августа московская полиция задержала бизнесмена Умара Джабраилова после стрельбы в отеле. По предварительным данным, в правоохранительные органы обратились охранники гостиницы. Они якобы увидели предпринимателя заходящим в лифт с оружием.

Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили в его номере отверстия от пуль в полу и потолке. Сообщалось, что Джабраилов стрелял из наградного пистолета Ярыгина. СМИ писали, что, когда сотрудники полиции потребовали положить оружие, Джабраилов ответил: «Без боя не сдамся!». По одной из версий, бизнесмен разозлился и начал стрелять из-за ужина, принесенного уборщицей, а не официантом.