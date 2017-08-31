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Стрельба в центре Москвы: ранен мужчина
На Тургеневской площади в центре Москвы 31 августа произошел конфликт со стрельбой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. «Около 00:30 (мск) на Тургеневской площади произошел конфликт между молодым человеком и неизвестными, после чего один из неустановленных выстрелил в мужчину», — говорится в сообщении.
Молодой человек ранен. Стреляли, предположительно, из травматического пистолета. В городе введен план «Перехват».
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