Появилось видео с грузовиком, сбившим пешеходов в центре Москвы

Появилось видео с грузовиком МАЗ, сбившим пешеходов в центре Москвы. Водитель большегруза скрылся после ДТП, которое произошло на улице Каретный ряд.

В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента.