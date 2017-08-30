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Появилось видео с грузовиком, сбившим пешеходов в центре Москвы
Появилось видео с грузовиком МАЗ, сбившим пешеходов в центре Москвы. Водитель большегруза скрылся после ДТП, которое произошло на улице Каретный ряд.
Позже, когда сотрудники правоохранительных органов ввели план " Перехват" , его задержали на юго-востоке столицы.
В настоящее время правоохранители работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента.
По последним данным, в результате наезда пострадали два человека — известная российская певица Линда и ее племянница Анна Вагнер.
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