Попавшая под грузовик певица Линда легко отделалась

Состояние попавшей под грузовик «МАЗ» в центре Москвы певицы Линды (Светланы Гейман) не вызывает опасений у врачей.

«Характер травм незначительный. Певица получила ушибы и ссадины», — цитирует ТАСС источник в НИИ имени Склифосовского. После оказания первичной медицинской помощи Линду отпустят домой.

Как сообщал ранее «Ридус», в среду около 20:10 мск «МАЗ» сбил двух пешеходов в районе дома № 4 в Каретном Ряду. Одной из пострадавших оказалась популярная в 90-е певица.

Скрывшийся с места происшествия водитель был задержан в Капотне. В полиции заявили, что он, вероятно, не справился с управлением, опровергнув информацию о том, что наезд был преднамеренным.

В столичном департаменте транспорта сообщили, что грузовик принадлежит зарегистрированному в Московской области ЗАО «Компаньон».