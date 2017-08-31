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Певица Линда пострадала при ДТП с грузовиком в центре Москвы
Певица Линда госпитализирована в НИИ им. Склифосовского с ушибами после ДТП с участием грузовика «МАЗ» в центре Москвы, сообщает «Интерфакс». В среду грузовик сбил двух пешеходов на улице Каретный Ряд. Пострадали известная российская певица Линда (Светлана Гейман) и ее племянница Анна Вагнер. По некоторым данным, Линда была выписана из больницы, вторая пострадавшая направлена на рентген с подозрением на перелом ноги.
Задержанный водитель «МАЗ» направлен на медицинское освидетельствование. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Пострадавшие были госпитализированы.
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