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В отношении родителей погибшего "пьяного мальчика" не будут возбуждать дело о спаивании

Против родителей «пьяного мальчика» отказались возбуждать дело
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Сотрудники правоохранительных органов после получения результатов судмедэкспертизы о причинах смерти шестилетнего Алеши Шимко отказались возбуждать уголовное дело в отношении родителей.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, по результатам проверки 26 августа вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
" Материалы переданы в прокуратуру городского округа Балашиха для проверки законности принятого решения" , — говорится в сообщении.
Ранее телеканал RT сообщил, что полицейские проводили проверку в отношении " неустановленных" лиц на предмет возможного спаивания ребенка. По итогам проверки к ответственности могли привлечь родных малыша.
Накануне отец " пьяного мальчика" Роман Шимко рассказал о том, что недавно на пороге его дома появилась странная женщина из Германии, которая заявила, что это она сбила его сына.
Дело «пьяного» мальчика Главное Происшествия
Russia Today
МВД
Роман Шимко
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