Сотрудники правоохранительных органов после получения результатов судмедэкспертизы о причинах смерти шестилетнего Алеши Шимко отказались возбуждать уголовное дело в отношении родителей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, по результатам проверки 26 августа вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

" Материалы переданы в прокуратуру городского округа Балашиха для проверки законности принятого решения" , — говорится в сообщении.