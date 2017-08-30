Наказание Джабраилова будет показательным

В одном из московских отелей задержали Умара Джабраилова , типичного представителя «неприкасаемой элиты» прошлых лет. Возбуждение против него уголовного дела стало хорошим подтверждением набирающего силу процесса пересмотра отношений государства и «элиты», общества и «элиты». Нужно привыкать отвечать за нарушение закона: этот сигнал должны услышать все те, кто считает себя неприкасаемым.

За стрельбу в отеле Four Seasons в Москве задержали бывшего сенатора Умара Джабраилова. Он никого не убил, просто стрелял в потолок в своем «королевском номере», выражая тем самым возмущение качеством обслуживания. Возможно, 59-летний бизнесмен был под воздействием наркотиков. Сейчас это выясняется, ведь в номере был найден «пакет с белым порошком».

Джабраилов — скандально известная личность еще с 90-х годов.



Он был не только ярким представителем олигархической «элиты», его имя склонялось в связи с подозрениями в ряде разных заказных убийств. Потом он баллотировался в президенты России, несколько лет был сенатором. Является кандидатом политических наук, руководителем попечительского совета Московского музея современного искусства и главой Российско-катарского делового совета. Иначе говоря, очень разносторонняя личность.

Против Джабраилова возбудили уголовное дело, его самого привезли в районное отделение полиции, откуда вскоре отпустили под подписку о невыезде. И вот тут наступает важный момент: дойдет ли дело до суда? И если дойдет, то каким будет наказание?

Давайте представим себе, что на месте Джабраилова оказался бы обычный, то есть никому не известный гражданин РФ. Допустим, он стрелял бы из пистолета у себя в номере, а потом у него были бы найдены наркотики. Только по статье «Хулиганство» ему грозил бы штраф, исправительные работы или реальный срок — ну и отдельное наказание за наркотики. Да, то, что в результате стрельбы никто не пострадал, было бы принято во внимание, но по совокупности двух преступлений человек вполне мог бы получить условный, а то и реальный срок, пусть и небольшой.

Что будет с Джабраиловым?

Теоретически можно предположить три варианта развития событий. Первый: внезапно «выясняется», что бывший сенатор просто неосторожно обращался с оружием, белый порошок был зубным, и дело закрывается или переквалифицируется в административное нарушение, Джабраилов не получает вообще никакого наказания. Второй вариант: дело расследуется, Джабраилов во всем раскаивается, заключает сделку со следствием и получает крупный штраф. И третий: дело доходит до суда, Джабраилов получает приговор в виде условного или даже реального срока.

Какой из этих вариантов ближе к реальности?

Большинство читателей газеты ВЗГЛЯД наверняка скажет, что первый: отмажут, ведь речь идет о богатом, знаменитом, да еще и чеченце.

«Элита», а своих не сажают. И будут неправы, потому что и шесть находящихся в СИЗО губернаторов, и министр Улюкаев, и «культовый режиссер» Серебренников тоже относятся к элите, причем даже более «крутой», чем нынешний Умар Джабраилов. Но они будут наказаны. И поэтому с прогнозом развития дела Джабраилова не стоит торопиться. Судя по тому курсу, который взял Кремль, оно может закончиться для бывшего сенатора достаточно суровым наказанием.

В лучшем случае Джабраилов отделается штрафом. Ни о каком разваливании дела и «отмазывании» фигуранта, учитывая как аспекты дела, так и его биографию, не может быть и речи. Потому что время наступило другое, не говоря уже о том, что «народ не поймет». В худшем же для него случае дело закончится даже не годом условно, а возобновлением всех тех дел, в которых он так или иначе фигурировал 20 и 15 лет назад.

Самое главное — дело тут не в Джабраилове. Он просто символ, подвернувшийся в нужное время и в нужном месте. То есть он всегда вел себя вызывающе, и его не раз «отмазывали». И вот наступило время, когда наведение порядка в стране и в «элите» дошло до той стадии, когда нужно дать понять всем тем, кто считает себя «неприкасаемыми», что дальше так вести себя нельзя.

Так, аресты Хорошавина на Сахалине, а потом и Гайзера в Коми показали всем губернаторам, что карать за казнокрадство будут невзирая на личные заслуги и успехи региона. И можно быть уверенным, что очень многие главы регионов после этого изменили свой стиль работы. Точно так же и арест Улюкаева показал высшим чиновникам: жить нужно на легальные заработки. А история с Серебренниковым станет уроком очень широкой прослойке работающих с бюджетными средствами: хватит мутить, приписывать и обналичивать в свой карман.

Проблема «элиты» в том, что она считает себя неприкосновенной, незаменимой и безнаказанной. Особенно та ее часть, что сформировалась во время вседозволенности, коллапса государства и кризиса общества. Происходит отрыв «элиты» от народа, выражающийся не только в уровне жизни, моральных нормах, но даже и в поведении. От вызывающего, демонстративного подчеркивания своего статуса — до прямого нарушения норм закона.

Это всегда признак глубокого кризиса и предвестник больших проблем для самой «элиты». Потому что рано или поздно общество приходит в себя (чтобы выжить, народ начинает самоорганизовываться), а нормальная власть возглавляет и направляет этот процесс, будучи заинтересованной в социальной и политической стабильности. И тогда у «элиты» начинаются очень большие проблемы — и с народом, и с властью. И если игнорировать народ какое-то время можно, то уж против государственных институтов не попрешь. Нужно или заканчивать ходить по Москве с пистолетами за пазухой и кокаином в кармане — или идти в тюрьму. Принять это придется всем «неприкасаемым». И чем скорее, тем лучше.