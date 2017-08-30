Очевидец рассказал о торнадо в Сочи

Ксения Васильева, пассажирка летевшего в Сочи самолёта, рассказала RT о том, что во время авиарейса запечатлела формирование торнадо в море.

«У нас был дневной рейс в Сочи, полёт был нормальный, просто в какой-то момент нам показалось, что что-то упало, какие-то разводы на небе оказались, потом всё начало проявляться и стало понятно, что это смерчи. В принципе никто в самолёте не отреагировал на это, нам удалось только заснять его», — сказала Васильева.

Она отметила, что большинство из находившихся на борту пассажиров во время полёта спали.

«Стюардессы не давали никаких указаний, ничего не объявлял экипаж, для них быть может это стандартная ситуация, но для нас это было необычно», — подчеркнула девушка.

Ранее жители Сочи запечатлели на видео торнадо в море.