Обвиняемый в избиении блогера в Парке Горького объяснил, почему ударил его



Обвиняемый в избиении до смерти блогера в московском Парке Горького Корней Макаров заявил, что ударил оппонента, так как опасался нападения, и не убегал с места событий, а ушёл, потому что не хотел продолжать конфликт.



Инцидент произошел ночью 13 августа в районе Пушкинской набережной в Москве. По информации пресс-службы Парка Горького, в ходе конфликта блогер Станислав Думкин был избит и через неделю скончался в больнице, не приходя в сознание. Макарову вменяется статья " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего" , ему грозит до 15 лет лишения свободы. Молодой человек арестован, виновным себя не считает.

" Он схватил меня за горло. Я его толкнул, он сделал пару шагов назад и начал двигаться на меня. Я понял, что сейчас он на меня нападет" , — сказал Макаров в программе " Пусть говорят" на " Первом канале".



По его словам, во время удара " он никуда не целился, это была просто отмашка".



" Это было инстинктивно. Я думал, что он на меня сейчас нападет, и ударил его. И просто начал уходить оттуда, я не хотел продолжения конфликта, ничего" , — заявил Макаров.

