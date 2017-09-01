В Лондоне террорист по ошибке попал в паб вместо Виндзорского замка



Водитель такси Uber, напавший с самурайским мечом на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, планировал атаку на Виндзорский замок, но не попал туда из-за ошибки GPS-навигатора, пишет газета Guardian

Мохисуннат Чодари 25 августа подъехал к Букингемскому дворцу и напал на стражей правопорядка. Полицейским удалось нейтрализовать его с помощью баллончика со слезоточивым газом.



Как выяснилось на судебных слушаниях, 26-летний Чодари за два часа до нападения выехал из своего дома в городе Лутон, чтобы попасть в Виндзорский замок — резиденцию британских монархов в городе Виндзор. Однако бортовой навигатор перепутал запросы, и в итоге злоумышленник оказался в пабе с одноименным названием.





Отказавшись от визита в Виндзор, Чодари продолжил поездку, которая окончилась в центре Лондона у стен Букингемского дворца — лондонской резиденции королевы Елизаветы Второй

Мужчине были предъявлены обвинения в терроризме.