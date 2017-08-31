Полиция не выдавала наградной пистолет Джабраилову

«Решение о награждении гражданина наградным оружием органами внутренних дел не принималось, ГУВД по городу Москве в 2008 году в установленном порядке было оформлено лишь разрешение на право хранения и ношения указанного пистолета», — заявил Титов.





Джабраилов был задержан вечером 29 августа в пятизвёздочном отеле на Охотном ряду. Бизнесмена с пистолетом в руке заметили сотрудники службы охраны гостиницы, они же вызвали наряд полиции. Джабраилов кричал, что не сдастся без боя, однако полицейским удалось уговорить предпринимателя сложить оружие. Причиной недовольства предпринимателя стало то, как ему подали ужин. Сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники в номере, который занимал постоялец. В потолке королевских апартаментов полицейские заметили отверстия от пуль. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Джабраилов назвал стрельбу в отеле «досадной оплошностью».