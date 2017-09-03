Под Воронежем столкнулись 28 автомобилей

В воскресенье в Бобровском районе Воронежской области произошло массовое ДТП с участием около 30 машин. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону, 28 автомобилей столкнулись около 15:50 часов на 631-м километре автодороги М4 «Дон».

По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузового автомобиля, который неправильно выбрал скоростной режим. В результате аварии одна из машин загорелась. В больницу доставлен трехлетний ребенок.