Врачи рассказали о состоянии Джабраилова



Бизнесмен Умар Джабраилов , задержанный за хулиганство, жаловался сотрудникам полиции на боли в зубах. Предпринимателю вызывали бригаду врачей. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на одного из фельдшеров «скорой помощи».

«В 4.15 мы были на месте. Джабраилов сидел в камере в одиночестве, встретил нас приветливо. От него слегка пахло алкоголем. Пациент пожаловался на боль в зубах. Дословно посетовал, что недавно установил дорогие имплантанты, а зубы все равно ноют. Поэтому и не может заснуть. Мы сделали обезболивающий укол и предложили противоаллергический препарат. А также посоветовали пожаловаться на некачественное стоматологическое обслуживание», — заявил сотрудник скорой помощи.



По словам собеседника издания, Джабраилов пожал врачам руки и «сердечно поблагодарил».



Джабраилов

Джабраилов был задержан вечером 29 августа в пятизвёздочном отеле на Охотном ряду. Бизнесмена с пистолетом в руке заметили сотрудники службы охраны гостиницы, они же вызвали наряд полиции. Джабраилов кричал, что не сдастся без боя, однако полицейским удалось уговорить предпринимателя сложить оружие. Сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники в номере, который занимал постоялец. В потолке королевских апартаментов полицейские заметили отверстия от пуль. В настоящий момент Джабраилов находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».