В Турции погиб российский ребенок

В турецком городе Бодрум автомобиль насмерть сбил шестилетнего мальчика из Твери. Страховая компания отказала семье Ступовых в помощи в транспортировке тела в Россию. Об этом сообщает портал LIFE.



«В компании начали реагировать только после того, как поднялась шумиха. Поначалу им не предложили даже успокоительного», — заявила крёстная мама погибшего ребёнка.



Мать мальчика обвинила страховиков в произволе. Компания не предоставила россиянам ни русскоязычного адвоката, ни списка документов, необходимых при транспортировке тела. В конце концов страховая компания согласилась заниматься перевозом тела в Россию, но не раньше 4 сентября. После того, как инцидент был предан огласке, тело было отправлено 29 августа на родину. По факту гибели ребёнка возбуждено уголовное дело.