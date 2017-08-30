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Полковника МВД Захарченко заподозрили в новом тяжком преступлении
В отношении полковника МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, расследуется новый эпизод получения взятки, передает «Интерфакс».
Как рассказал его адвокат Александр Горбатенко, обвинение по этому эпизоду еще не предъявлено.
«Захарченко подозревается в совершении еще одного тяжкого преступления», — отметил он.
Защитник не смог сообщить каких-либо подробностей, сославшись на подписку о неразглашении.
В июле сообщалось, что при обыске квартиры знакомой отца полковника Захарченко следователи изъяли 3 млн руб.
Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере. Он также обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.
С санкции суда Захарченко находится под стражей с 10 сентября 2016 года. Мосгорсуд продлил арест Захарченко до 8 декабря.
В рамках уголовного дела у Захарченко изъяли денежных средств на общую сумму 9 млрд руб. Обвиняемый заявляет, что к этим деньгам не имеет никакого отношения.
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